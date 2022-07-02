ЗСУ відбили одразу два масованих наступи окупантів, росіянам довелося відступити: перші подробиці

Російські окупанти атакують з різних боків і залучили багато військових і техніки, але ЗСУ стримують наступ ворога.

Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

1 липня Збройними силами України було відбито два масованих наступи росіян – в напрямку Верхньокам’янки та Лисичанського желатинового заводу, де ворог мав спробу провести розвідку боєм. За словами глави ОВА, в обох випадках окупанти відійшли.

Також Гайдай повідомив, що впродовж минулої доби ворог відкривав вогонь зі всіх наявних видів озброєння по Привіллю, Лисичанську, Вовчоярівці, Золотарівці, Лоскутівці, Верхньокам’янці, Білогорівці.

"Приватні будинки в селах вигорають один за одним. Із такою високою щільністю обстрілів встигаємо лише прихистити постраждалих. Палає одночасно в декількох місцях", — заявив очільник ОВА.

Рятувальники ледве встигають ліквідовувати масштабні загоряння в Лисичанську.

"Як от у багатоквартирному будинку, де полум’я розповсюдилося по декількох квартирах. Або у торговельному центрі – якщо вчасно не загасили би пожежу на площі 1800 кв. метрів, важко уявити наслідки", — пояснив чиновник.