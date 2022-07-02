Операція із зачищення Зміїного триває, за добу знищено декілька одиниць ворожої техніки — ОК «Південь»

Присутності російських загарбників на острові українські військові не виявили, інформує ZN.ua.

Операція із зачищення Зміїного триває, за добу знищено декілька одиниць ворожої техніки — ОК «Південь»
© president.gov.ua

Українські військові продовжують військову операцію із зачищення острова Зміїного від ворога. За минулу добу ними було знищено рештки російської техніки, яку окупанти залишили, тікаючи від обстрілів ЗСУ. Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

За даними українських військових, незважаючи на відступ росіян зі Зміїного, 1 липня вони намагалися нанести декілька повітряних ударів по острову з літаків, але не влучили.

В ОК «Південь» зазначили, що ЗСУ натомість виявили і знищили на Зміїному декілька одиниць ворожої техніки.

«Тим часом військова операція із зачищення Зміїного від вражин триває. Протягом дня за результатами дорозвідування виявлено і знищено реактивну систему залпового вогню «Град», ще один зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1», 3 одиниці броньованої та автомобільної техніки, автоцистерну та район укриття іншої техніки. Ознак присутності противника не виявлено», – сказано у зведенні.


Олександр Кричковський, ZN.ua





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