Вирубка лісів Амазонки у Бразилії сягнула рекордного рівня у першій половині 2022 року

Активісти звинувачують у цьому уряд президента країни Жаїра Болсонару, інформує ZN.ua.

Вирубка лісів Амазонки у Бразилії сягнула рекордного рівня у першій половині 2022 року
© Википедия

Вирубка лісів бразильської Амазонії у першому півріччі 2022 року сягнула рекордно високого рівня. Про це пише AFP, посилаючись на національне космічне агентство INPE.

За інформацією відомства, за перші шість місяців 2022 року найбільший тропічний ліс світу зменшився на 3750 кв.км джунглів. Це є найвищим показником з моменту фіксування подібних даних у 2016 році. Минулого року вирубка лісів Амазонки склала 3605 кв.км.

Також супутники INPE зафіксували понад 2500 пожеж в Амазонії минулого місяця. Це є найгіршим показником з червня 2007 року, коли було зареєстровано понад 3500 пожеж. У відомства повідомили, що з початку року було зареєстровано понад 7500 пожеж, що на 17% відсотків більше, ніж у 2021 році. Це найвищий показник за півріччя з 2010 року.

Нинішнього президента Бразилії Жаїра Болсонару та його уряд неодноразово критикували за недостатню увагу щодо захисту екології та амазонських лісів. Його звинувачують у політиці заохочення розвитку великого бізнесу, який завдає шкоди навколишньому середовищу. Зокрема, йдеться про видобуток корисних копалин на територіях Амазонії, які охороняються законом. Також Болсонару інкримінують підтримку безкарності золотошукачів, фермерів та торговців лісом, які незаконно вирубують ліси.


Олександр Кричковський, ZN.ua





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