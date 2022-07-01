WSJ: Флот Росії не зможе безпечно атакувати південь України без контролю над островом Зміїний

Після знищення крейсера «Москва» острів фактично виконував роль втраченого флагмана Чорноморського флоту, інформує ZN.ua.

WSJ: Флот Росії не зможе безпечно атакувати південь України без контролю над островом Зміїний
© Maxar Technologies

Російські солдати покинули острів Зміїний, малий, але дуже важливий форпост у Чорному морі. Ця українська перемога не вплине на хід війни загалом. Але вона ослабить кремлівську блокаду Чорного моря.

Про це в редакційній статті пише Wall Street Journal, нагадуючи, що острів Зміїний розташований недалеко від українського узбережжя поруч з міжнародним кордоном з Румунією. Його окупація була пріоритетом для Росії з самого початку вторгнення. Російській армії вдалося це зробити, але лише після того, як українські солдати, які захищали острів, дали, так би мовити, дуже відому пораду російському військовому кораблю.

Зрештою, сили України потопили крейсер «Москва», який і був тим самим кораблем. Але острів Зміїний почав виконувати ті ж функції, що і втрачений флагман Чорноморського флоту РФ. Росія почала розгортати на його території ракетні системи класу «земля-повітря» і протикорабельні ракети, а також обладнання для ведення радіоелектронної боротьбі, щоб обмежити можливості Києва в Чорному морі. Все це забезпечувало прикриття для російських бойових суден, які ще залишилися і які Москва використовує для завдання ракетних ударів по українській території. Також російські кораблі стали недосяжними цілями для української артилерії.


Лесь Димань, ZN.ua





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