WSJ: Флот Росії не зможе безпечно атакувати південь України без контролю над островом Зміїний

Російські солдати покинули острів Зміїний, малий, але дуже важливий форпост у Чорному морі. Ця українська перемога не вплине на хід війни загалом. Але вона ослабить кремлівську блокаду Чорного моря.

Про це в редакційній статті пише Wall Street Journal , нагадуючи, що острів Зміїний розташований недалеко від українського узбережжя поруч з міжнародним кордоном з Румунією. Його окупація була пріоритетом для Росії з самого початку вторгнення. Російській армії вдалося це зробити, але лише після того, як українські солдати, які захищали острів, дали, так би мовити, дуже відому пораду російському військовому кораблю.