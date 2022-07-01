Війська РФ знищили майже всю інфраструктуру громадського транспорту в Маріуполі – міська рада

Російські загарбники зруйнували майже весь громадський транспорт і пов'язану з ним інфраструктуру в тимчасово захопленому місті Маріуполь Донецької області – близько 90% не підлягає відновленню. Про це повідомляє Маріупольська міська рада в Telegram .

Як зазначається, для того, щоб повернути колишній рівень цієї інфраструктури необхідно виділити сотні мільйонів і витратити до трьох років.

Зокрема, росіяни розбили майже весь транспорт, закуплений упродовж останніх п’яти років. Вони пошкодили 259 автобусів, трамваїв і тролейбусів, а приблизно 90% знищили повністю - техніку вже не зможуть відновити.

Водночас, той транспорт, що залишився більш-менш вцілілим, окупанти намагаються відремонтувати й вивезти в Донецьк.

Крім цього, ворог зруйнував більше 50 кілометрів тролейбусної та трамвайної контактної мережі, що складає 95% від усієї, наявної в Маріуполі. За інформацією міськради, на відновленні піде 2-3 роки активної роботи, яка потребуватиме мільйонів інвестицій.