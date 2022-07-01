На Одещині оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару

В Одеській області 02 липня 2022 року оголошено вдень трауру за загиблими, у зв'язку з трагедією, яка сталася через нічний ракетний удар літаками стратегічної авіації у Білгород-Дністровському районі та призвела до загибелі людей, повідомив представник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

У день жалоби на всій території Одеської області буде приспущено Державний прапор України на будинках та спорудах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій.