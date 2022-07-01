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2022-07-01
На Одещині оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару
По всій території області буде приспущено Державний прапор України, внесено відповідні зміни до програм теле- та радіопередач на регіональному та місцевому рівнях, інформує
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В Одеській області 02 липня 2022 року оголошено вдень трауру за загиблими, у зв'язку з трагедією, яка сталася через нічний ракетний удар літаками стратегічної авіації у Білгород-Дністровському районі та призвела до загибелі людей,
У день жалоби на всій території Одеської області буде приспущено Державний прапор України на будинках та спорудах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій.
Антон Герасименко, ZN.ua