На Одещині оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару

По всій території області буде приспущено Державний прапор України, внесено відповідні зміни до програм теле- та радіопередач на регіональному та місцевому рівнях, інформує ZN.ua.

На Одещині оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару
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В Одеській області 02 липня 2022 року оголошено вдень трауру за загиблими, у зв'язку з трагедією, яка сталася через нічний ракетний удар літаками стратегічної авіації у Білгород-Дністровському районі та призвела до загибелі людей, повідомив представник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

У день жалоби на всій території Одеської області буде приспущено Державний прапор України на будинках та спорудах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій.


Антон Герасименко, ZN.ua





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