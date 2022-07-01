Гаубиці та бронетехніка: Макрон підтвердив передачу Україні військової допомоги

Він зауважив, що в НАТО вирішили "посилити економічну, гуманітарну та військову підтримку" нашої країни, інформує ZN.ua.

Гаубиці та бронетехніка: Макрон підтвердив передачу Україні військової допомоги
© Ukrainian military pages

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Україна отримає в рамках нового пакета військової допомоги 6 гаубиць Caesar і бронетехніку. Про це він повідомив на своїй сторінці у Твіттер.

"Франція оперативно доставить Україні необхідне для захисту обладнання, зокрема ще 6 гаубиць Caesar, і значну кількість бронетехніки", - пише Макрон.

Французький президент після саміту в Мадриді також додав, що в Альянсі вирішили "посилити економічну, гуманітарну та військову підтримку України".

France will deliver swiftly equipment Ukraine needs to defend itself, including 6 more Caesar howitzers and a significant number of armoured vehicles. France, the allies and European partners are and will be there.

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 30, 2022


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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