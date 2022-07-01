ISW: Звільнення Зміїного не зніме морську блокаду, але знизить військовий тиск РФ на узбережжя
Для українських вантажів у морі загрозу все ще можуть становити ворожі протикорабельні системи наземного базування в Криму і західній частині Херсонщини, інформує
Звільнення Зміїного супроводжується ліквідацією з території острова російської ППО та ракетних систем, тому військовий тиск на українське узбережжя суттєво знизиться. Однак не варто очікувати одночасного припинення морської блокади, зазначили в останньому
Зокрема, для українських вантажів у морі загрозу все ще можуть становити ворожі протикорабельні системи наземного базування в Криму і західній частині Херсонщини. Також у росіян залишаться можливість атакувати ракетами з кораблів Чорноморського флоту.
Нагадаємо, публіцисти NYT також переконані, що провал на Зміїному може відібрати у Росії контроль над судноплавними шляхами.
Вчора ми також розповідали детальніше про САУ "Богдана", зброю, за допомогою якої нашим воїнам і вдалось деокупувати острів.