ISW: Звільнення Зміїного не зніме морську блокаду, але знизить військовий тиск РФ на узбережжя

Для українських вантажів у морі загрозу все ще можуть становити ворожі протикорабельні системи наземного базування в Криму і західній частині Херсонщини, інформує ZN.ua.

ISW: Звільнення Зміїного не зніме морську блокаду, але знизить військовий тиск РФ на узбережжя
Провал на Зміїному може відібрати у Росії контроль над судноплавними шляхами
© president.gov.ua

Звільнення Зміїного супроводжується ліквідацією з території острова російської ППО та ракетних систем, тому військовий тиск на українське узбережжя суттєво знизиться. Однак не варто очікувати одночасного припинення морської блокади, зазначили в останньому зведенні Інституту вивчення війни (ISW) за підсумками минулої доби.

Зокрема, для українських вантажів у морі загрозу все ще можуть становити ворожі протикорабельні системи наземного базування в Криму і західній частині Херсонщини. Також у росіян залишаться можливість атакувати ракетами з кораблів Чорноморського флоту.

Нагадаємо, публіцисти NYT також переконані, що провал на Зміїному може відібрати у Росії контроль над судноплавними шляхами.

Вчора ми також розповідали детальніше про САУ "Богдана", зброю, за допомогою якої нашим воїнам і вдалось деокупувати острів.


Оксана Коваль, ZN.ua





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