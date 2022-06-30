В Росії образились на риторику Великої Британії

В МЗС РФ навіть викликали посла для висловлення протесту, інформує ZN.ua.

В Росії образились на риторику Великої Британії
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Росія викликала посла Великої Британії в Москві з метою висловлення протесту проти "образливих" висловлювань прем'єр-міністра Бориса Джонсона щодо президента Владіміра Путіна, йдеться у заяві російського МЗС.

Пані Деборі Броннерт повідомили, що Росія «рішуче виступає проти відкритих образливих коментарів британської влади щодо Росії, її лідера, посадових осіб, а також російського народу».

Як відомо, раніше цього тижня Джонсон заявив, що Владімір Путін не почав би війни в Україні, якби він був жінкою, і назвав операцію «ідеальним прикладом токсичної маскулінності».

У російському зовнішньополітичному відомстві вручили послу пам'ятну записку і заявили, що «в чемному суспільстві прийнято вибачатися за подібні зауваження», додавши, що такий вислів Джонсона «є неприпустимою образливою риторикою».

Крім того, міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес також звинуватив речницю російського МЗС у тому, що вона «щотижня погрожувала всім ядерною зброєю».

У відповідь на цю тезу в російському МЗС підкреслили, що для британських офіційних осіб «є неприйнятною практика тиражування за допомогою заяв офіційних осіб явно неправдивої інформації, зокрема про «загрози застосування ядерної зброї».


Микита Ткаченко, ZN.ua





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