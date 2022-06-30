Президент Індонезії переказав Путіну послання від Зеленського — в ОП говорять що нічого не передавали

Президент Індонезії Джоко Відодо передав послання українського президента Володимира Зеленського Володимиру Путіну, про це повідомляє BBC.

29 червня Відодо зустрівся з українським президентом під час візиту до Києва, а сьогодні він прибув у Москву для зустрічі з Путіним.

"Я передав послання президента Зеленського президенту Путіну", — сказав Відодо після московських переговорів.

Він не уточнив, про що саме йдеться в повідомленні, але додав, що висловив свою «готовність допомогти почати комунікацію між двома лідерами».

Водночас, в Офісі президента України спростували наявність таємного послання Путіну, яке нібито Зеленський передав через Відодо.

Прес-секретар глави держави Сергій Никифоров у коментарі "Українській правді" підкреслив, що Зеленський, якби хотів щось донести до Путіна, то зробив би це публічно:

"Індонезія – один із найбільших імпортерів пшениці з України, тому блокування українських портів було основною темою на переговорах президентів у Києві. Росія несе повну відповідальність за зрив експорту як до Індонезії, так і до інших регіонів світу. І вона відповідатиме за продовольчу кризу, яка може утворитися, якщо терміново не розблокувати українські порти, саме про це Володимир Зеленський розповів у подробицях Джоко Відодо.

Щодо якихось послань, то президент України, якщо хоче до когось звернутися, робить це публічно у своїх щоденних зверненнях", — прокоментував представник ОП.

Піля зустрічі в Москві Відодо також повідомив, що Індонезія продовжуватиме співпрацювати з Росією, а Путін, у свою чергу, заявив журналістам, що Росія готова задовольнити потребу Індонезії в добривах, на постачання яких вплинула війна в Україні та санкції Заходу.

Нагадаємо, що 29 червня президент Індонезії відвідав зруйнований окупантами Ірпінь.

За підсумками зустрічі президент України Володимир Зеленський та президент Індонезії Джоко Відодо домовилися про введення безвізового режиму між двома країнами.