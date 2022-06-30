Українська тактика з виснаження російських військ визначатиме результати військової кампанії - британська розвідка

Максимально ослабити противника та вчасно відійти уникнувши оточення, дозволить українцям зберегти боєздатне військо та послабити наступальний потенціал ворога, інформує ZN.ua.

Українська тактика з виснаження російських військ визначатиме результати військової кампанії ? британська розвідка
© Сергій Гайдай / Луганська ОДА

Збройні сили України, після відступу з Сєвєродонецька, укріпилися та тримають оборону Лисичанська, тоді як російська армія, полишивши спробу форсувати Сіверський Донець, пішла в обхід водойми. Війська РФ поступово наступають обхід з Попасної, пише пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.

Основні бої наразі сконцентровані навколо Лисичанського НПЗ, що знаходиться лише в 10 км на південний захід від центру міста. Проте не полишаючи спроби оточити Сили оборони України, росіяни намагаються досягти хоч якогось успіху на Ізюмському напрямку.

"Цілком імовірно, що здатність українських сил продовжувати та затягувати бойові дії, а потім належним чином відводити війська до того, як вони будуть оточені, як і раніше, буде ключовим фактором у результаті кампанії" - повідомляє британська розвідка.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 30 June 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/e6OC5lhAxv

?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/RkEw9ka5F9

— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) June 30, 2022

Раніше, Генштаб ЗСУ підтверджував інформацію про те що, тривають бої біля Лисичанського нафтопереробного заводу, під супроводом безперервних артилерійських та авіаційних ударів.


Дар’я Кєпова, ZN.ua





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