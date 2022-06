Українська тактика з виснаження російських військ визначатиме результати військової кампанії - британська розвідка

Збройні сили України, після відступу з Сєвєродонецька, укріпилися та тримають оборону Лисичанська, тоді як російська армія, полишивши спробу форсувати Сіверський Донець, пішла в обхід водойми. Війська РФ поступово наступають обхід з Попасної, пише пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.

Основні бої наразі сконцентровані навколо Лисичанського НПЗ, що знаходиться лише в 10 км на південний захід від центру міста. Проте не полишаючи спроби оточити Сили оборони України, росіяни намагаються досягти хоч якогось успіху на Ізюмському напрямку.

"Цілком імовірно, що здатність українських сил продовжувати та затягувати бойові дії, а потім належним чином відводити війська до того, як вони будуть оточені, як і раніше, буде ключовим фактором у результаті кампанії" - повідомляє британська розвідка.