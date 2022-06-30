ППО, безпілотники, РЕБ: Велика Британія вчергове поповнить ЗСУ на суму $1,2 млрд – Bloomberg
Британський уряд хоче допомогти українцям перейти від оборони до контрнаступу
Велика Британія майже подвоїть військову допомогу Україні, надавши додатково 1 млрд фунтів стерлінгів (близько 1,2 млрд доларів США – ред.). Про це повідомило видання
Як повідомляє Bloomberg, черговий пакет військової допомоги Велика Британія надасть, аби допомогти Україні перейти від захисту до проведення наступальних операцій. Сюди увійдуть системи ППО, безпілотники, обладнання для радіоелектронної боротьби та життєво важливе спорядження для українських солдатів.
Офіційно британський прем’єр-міністр Борис Джонсон оголосить про це у четвер, 30 червня, під час саміту НАТО у Мадриді.
Видання додає, що таким чином загальна військова підтримка Великою Британією України з початку повномасштабного вторгнення російської армії зросте до 2,3 млрд фунтів стерлінгів (2,8 млрд доларів – ред.). Більшу допомогу, як зазначають у британському уряді надали лише США.