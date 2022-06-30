ППО, безпілотники, РЕБ: Велика Британія вчергове поповнить ЗСУ на суму $1,2 млрд – Bloomberg

Велика Британія майже подвоїть військову допомогу Україні, надавши додатково 1 млрд фунтів стерлінгів (близько 1,2 млрд доларів США – ред.). Про це повідомило видання Bloomberg , посилаючись на інформацію канцелярії британського уряду.

Як повідомляє Bloomberg, черговий пакет військової допомоги Велика Британія надасть, аби допомогти Україні перейти від захисту до проведення наступальних операцій. Сюди увійдуть системи ППО, безпілотники, обладнання для радіоелектронної боротьби та життєво важливе спорядження для українських солдатів.

Офіційно британський прем’єр-міністр Борис Джонсон оголосить про це у четвер, 30 червня, під час саміту НАТО у Мадриді.