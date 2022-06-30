Притула обговорив з Резніковим, на що витратить зібрані на Bayraktar мільйони

Шоумен та засновник однойменного благодійного фонду Сергій Притула повідомив про те, що провів переговори з головою Міноброни Олексієм Резніковим щодо питання розподілу зібраних українцями 600 млн грн на "Байрактари". Про це Притула повідомив у своєму Facebook .

За його словами, зараз важливо раціонально розпорядитися сотнями мільйонів гривень, визначитись із номенклатурою закупівель для армії.

"Сьогодні під час зустрічі з міністром оборони Олексієм Резніковим я отримав кілька варіантів, як можна розпорядитися цими коштами. Найближчим часом узгоджуватимемо ці варіанти і з МО, і з Генштабом... Завдання щодо Байрактарів ми вже виконали. І є розуміння куди зі часом будуть розподілені саме наші борти з маркуванням "Народний Байрактар"", - написав Притула.