Мільйони електронних листів американських військових були помилково надіслано в Малі — FT

Повідомлення включали маршрут начальника штабу, медичні та податкові записи особового складу, а також карти та фотографії баз.

Мільйони написаних військовими в Пентагоні електронних листів були помилково надіслані союзнику Росії, західноафриканському уряду Малі, через базову помилку друку, йдеться у матеріалі Financial Times, інформує ZN.ua.

Електронна адреса Пентагону, яку використовують військові, закінчується суфіксом «.mil», однак через помилково пропущену літеру «i» електронні листи надсилались на «.ml» — домен, який використовує Малі, країна, яка з 2012 року страждає від тероризму і громадянської війни.

Жоден із помилково надісланих електронних листів не містив секретних даних розвідки, однак містив конфіденційну інформацію включно з маршрутом генерала Джеймса МакКонвілла, начальника штабу армії США, перед поїздкою до Індонезії цього року.
Електронний лист включав повний список номерів кімнат, маршрут для МакКонвілла та 20 інших осіб, а також подробиці отримання ним ключа від номера в Grand Hyatt Jakarta.

Електронні листи також містили медичні та податкові записи персоналу, карти установок і фотографії баз.

Один військово-морський агент ФБР намагався переслати шість повідомлень на військову електронну пошту Бюро — і випадково відправив їх до Малі. Одне з повідомлень містило терміновий турецький дипломатичний лист до Державного департаменту США про можливі операції Робітничої партії Курдистану (РПК) проти інтересів Туреччини в США.

Близько десятка людей у листах помилково попросили надіслати паролі для відновлення системи розвідувального співтовариства. Інші надіслали паролі, необхідні для доступу до документів, розміщених на захищеному сервері обміну файлами Міністерства оборони.

Деякі електронні листи містили номери паспортів, надісланих спеціальною агенцією Державного департаменту з питань видачі документів, яка видає документи дипломатам та іншим особам, які подорожують у службових справах до США.

Йоханнес Зурб’є, керуючий директор амстердамської компанії Mali Dili, якого Малі залучила для управління доменом .ml, розповів Financial Times, що він вперше натрапив на потік електронної пошти з Пентагону десять років тому та озвучив попередження.

Втім помилково спрямовані електронні листи продовжували надходити, тому він почав збирати приклади та цього місяця написав до Пентагону. Він розповів, що незабаром його контракт завершується і контроль над електронною поштою перейде до уряду Малі, який тісно пов'язаний з Росією.

«Ризик реальний і ним можуть скористатися вороги США», — попередив він.

Представник Пентагону заявив, що електронні листи з неправильною адресою були заблоковані до того, як вони залишили домен .mil. Однак Зурб'є повідомив, що лише з початку року зібрав майже 117 тисяч помилково скерованих електронних листів від Пентагону, причому близько 1000 з них прибули до Малі лише за один день.

«Якщо ви маєте такий постійний доступ, ви можете генерувати розвідувальні дані навіть із несекретної інформації. Одна справа, коли ви маєте справу з адміністратором домену, який намагається, навіть безуспішно, висловити занепокоєння. Інша справа, коли це іноземний уряд. Він сприймає це як перевагу, якою може скористатися», — прокоментував FT адмірал Майк Роджерс, колишній глава Агентства національної безпеки США.

Зурб'є переконує, що намагався повідомити Пентагон про те, що відбувається, використовуючи різні методи, зокрема звертаючись до голландської влади з проханням зв'язатися зі США.

Стурбований наслідками помилково адресованих електронних листів, він отримав юридичну консультацію, і передав копію документу своїй дружині «на випадок, якщо чорні вертольоти приземляться на моєму задньому дворі».

«Міністерство оборони усвідомлює цю проблему та серйозно ставиться до будь-якого несанкціонованого розкриття контрольованої інформації про національну безпеку. Міністерство запровадило відповідне навчання та технічний контроль, щоб гарантувати, що електронні листи з домену .mil не доставляються на неправильні домени», — прокоментував речник офісу міністра оборони США.

У квітні в США вибухнув скандал через витік секретних документів Пентагону. Військовослужбовець Національної гвардії ВПС США Джек Тейшейра почав публікувати конфіденційну інформацію у популярній серед геймерів чат-групі платформи Discord.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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