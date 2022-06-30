Байден зустрівся з Ердоганом у Мадриді

Головними темами зустрічі були питання щодо вступу Фінляндії та Швеції до НАТО та вивезення зерна з України, інформує ZN.ua.

Байден зустрівся з Ердоганом у Мадриді

Президент США Джо Байден зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом на полях саміту НАТО, в Мадриді, повідомив "Голос Америки" з посиланням на інформацію Білого дому.

Байден привітав Туреччиною тристоронню угоду з Фінляндією та Швецією, яка відкрила їм шлях вступу до НАТО.

Президенти США і Туреччини підтвердили свою незмінну підтримку захисту України від російської агресії, а також значення усунення перешкод, що чинять Росією, експорту українського зерна.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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