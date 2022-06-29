Комітет закордонних справ сенату США відреагував на розслідування "Схем" щодо фінансування "Газпромбанком" російських окупантів в Україні

Співголова Комітету з міжнародних відносин сенату США Джим Ріш відреагував на розслідування журналістів програми Схеми про те, що російські військовослужбовці отримують плату за війну в Україні через Газпромбанк, який уникнув санкцій Заходу. Він закликав США та ЄС "закрити настільки очевидні лазівки", повідомляє Радіо Свобода .

За його словами, це найважливіший доказ того, що доходи від російського газу не просто дають Путіну важелі впливу, це в буквальному значенні фінансування його вояків в Україні.

Напередодні Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також прокоментував розслідування "Схем". Він закликав відключити російський "Газпромбанк" від SWIFT.