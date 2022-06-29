Комітет закордонних справ сенату США відреагував на розслідування "Схем" щодо фінансування "Газпромбанком" російських окупантів в Україні

США та ЄС зобов'язані закрити такі очевидні лазівки, заявляють у комітеті, інформує ZN.ua.

Комітет закордонних справ сенату США відреагував на розслідування

Співголова Комітету з міжнародних відносин сенату США Джим Ріш відреагував на розслідування журналістів програми Схеми про те, що російські військовослужбовці отримують плату за війну в Україні через Газпромбанк, який уникнув санкцій Заходу. Він закликав США та ЄС "закрити настільки очевидні лазівки", повідомляє Радіо Свобода.

За його словами, це найважливіший доказ того, що доходи від російського газу не просто дають Путіну важелі впливу, це в буквальному значенні фінансування його вояків в Україні.

Напередодні Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також прокоментував розслідування "Схем". Він закликав відключити російський "Газпромбанк" від SWIFT.

В нещодавно оприлюдненому розслідуванні журналістів “Схем” (проект Радіо Свобода) доводиться, що російські військовослужбовці отримують виплати за війну в Україні через непідсанкційний «Газпромбанк». Причому розслідувачі встановили численних військовослужбовців із військових частин РФ, які беруть участь у бойових діях на території України та одержують за це гроші саме в «Газпромбанку». Таким чином, вони довели системність співпраці цією фінустановою Міноборони РФ.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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