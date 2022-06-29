Україна зараз захищає весь блок НАТО, - Ілля Пономарьов

Російський опозиційний політичний діяч, який проживає в Україні, Ілля Пономарьов розповів, чи може припинення транзиту вантажів в Калінінградську область призвести до зіткнення НАТО з росією.

Про це повідомляє онлайн-видання «Утро Февраля».

Політик коментує ситуацію із припиненням залізничного транзиту підсанкційних вантажів до Калінінградської області з боку Литви. На його думку, росія може забезпечити постачання Калінінградської області морем і повітрям, але проблема в кількості, адже йдеться про великий обсяг транзиту, а морських суден у неї недостатньо.

«Голоду там не буде, але робота промисловості буде під великим питанням. Це значні фінансові втрати, які не закрити», - наголошує Ілля Пономарьов.

Також він зазначає, що раніше вже говорив про ймовірність розвитку такого сценарію – конфлікт між НАТО та росією у Сувалкському коридорі.

Зокрема, розмірковує Ілля Пономарьов, йдеться не обов'язково про вторгнення, на залізниці на території Литви достатньо провокації та звинувачень. Якби НАТО, розмірковує він, визнало це нападом, то довелося б задіяти 5-ту статтю, що призводить до конфронтації з росією з усіма можливими наслідками, можливо, з використанням ядерної зброї.

«Але п'ята стаття НАТО у цій ситуації не спрацювала б. Сьогодні відомо, що в НАТО є, як у будь-якої військової організації, як у будь-якого Генерального штабу, військові плани і план можливої конфронтації з росією в конвенційному, неядерному режимі, передбачає можливість окупації з боку російської федерації всіх країн Балтії - Естонії, Латвії, Литви. Цього тижня вкотре про це говорило керівництво Естонії – про те, що вони знають та розуміють, що подібні плани існують. Тому вони наголошували на тому, що вони допомагають Україні для того, щоб цього не сталося, вважаючи, що Україна зараз захищає весь блок НАТО», - пояснює Ілля Пономарьов.