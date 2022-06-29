Українські захисники знищили ворожу батарею самохідних гаубиць «Акація» — відео

Українські військові знищили ворожу батарею самохідних гаубиць «Акація». Про це повідомило Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Українські захисники нанесли нищівне ураження окупантам за допомогою 155-мм гаубиць M777.

«На одному з напрямків ведення бойових дій підрозділами 81 окремої аеромобільної бригади ДШВ та Сухопутних військ ЗС України з використанням 155-мм гаубиць M777 знищено ворожу батарею самохідних гаубиць 2С3 “Акація”. Полювання продовжується», - написали українські військові.