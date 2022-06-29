Українські захисники знищили ворожу батарею самохідних гаубиць «Акація» — відео

ЗСУ нанесли нищівне ураження ворогу за допомогою 155-мм гаубиць M777, інформує ZN.ua.

Українські захисники знищили ворожу батарею самохідних гаубиць «Акація» — відео
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Українські військові знищили ворожу батарею самохідних гаубиць «Акація». Про це повідомило Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Українські захисники нанесли нищівне ураження окупантам за допомогою 155-мм гаубиць M777.

«На одному з напрямків ведення бойових дій підрозділами 81 окремої аеромобільної бригади ДШВ та Сухопутних військ ЗС України з використанням 155-мм гаубиць M777 знищено ворожу батарею самохідних гаубиць 2С3 “Акація”. Полювання продовжується», - написали українські військові.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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