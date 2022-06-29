Ілля Пономарьов розповів, яку перевагу українській армії дасть система HIMARS

Російський опозиційний політичний діяч, який проживає в Україні, Ілля Пономарьов розповів, яку стратегію використовує українська армія і як HIMARS вплине на хід бойових дій.

Про це повідомляє онлайн-видання «Утро Февраля».

Насамперед політик розповів, як HIMARS змінить ситуацію на полі бою. За його словами, зброя справді потужна, хоча й принципово не відрізняється від систем «Град», «Смерч» та «Ураган», які є в армії рф. Але різниця, підкреслює Ілля Пономарьов, полягає в точності: російські системи мають низьку точність, вони не попадають на велику відстань, ціль на 70 кілометрів, а HIMARS – попадають.

«На цій відстані вони не вразливі до так званої контрбатарейної боротьби, до них не дотягується російська артилерія. Одна з основних проблем, які має українська армія зараз, – велика артилерійська диспропорція. На один снаряд української артилерії прилітають десять російських. HIMARS можуть придушувати окупаційні батареї і не потрапляти під вогонь у відповідь», - пояснює Ілля Пономарьов.

Також він коментує розповіді російських пропагандистів про нібито низький моральний рівень української армії. Насправді, констатує політик, усі звинувачення у пияцтві, наркозалежності, здачу стосуються армії рф та так званих «ЛНР», «ДНР».

«Перевага з погляду військової техніки, боєприпасів з російської сторони дуже велика. Але це називається боротися не вмінням, а кров'ю. Як ми бачили і в минулому, ця ж тактика продовжується і зараз», - зазначає Ілля Пономарьов.

Водночас стратегія української армії, каже він, проста і ефективна: це повільний відступ, при якому російська армія платить величезну ціну за кожен метр території.