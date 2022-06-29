"Як точно!": Арестович після низки скандалів підколов українців

Алексей Арестович

Радник глави офісу президента Олексій Арестович вирішив в жартівливій формі дати оцінку відношенню українців до його персони.

Так, на своїй сторінці в Instagram Олексій Арестович опублікував ілюстрацію жінки, яка, відштовхуючи від себе чоловіка, вимовляє: «Мені потрібен такий як ти. Але не ти і не такий».

"Я і українці", - підписав картинку Арестович.

Підписници оцінили гумор радника глави Офісу президента, зазначивши, що він кращий, кого вони бачили «за останні 2-3 тижні» і запевнивши, що хейтери завжди були і будуть.

"Ми з особливістю вас обожнюємо", "Як точно!", "Для мене ви такий, як треба", "Це пройде через 2-3 тижні. І українці зрозуміють, що підходить нам Арестович, такий як він є", «Від любові до ненависті 2-3 тижні", - пишуть українці в коментарях.

Нагадаємо, заяви Олексія Арестовича неодноразово викликали скандали, а після одного з них його навіть вимагали звільнити.

Так, радник глави Офісу президента назвав представників ЛГБТ-спільноти "людьми з девіацією" або з "відхиленнями" від нормальної поведінки.

Олексій Арестович

Спільнота ЛГБТ, у свою чергу, закликала президента Володимира Зеленського та Офіс президента звільнити Арестовича з посади радника глави ОП. Активісти заявили, що подібна риторика неприпустима, якщо Україна прагне до Євросоюзу.

Раніше Арестович викликав скандал своїм висловлюванням про "маленьку культуру". Так, під час одного з ефірів Фейгін Live радник глави ОП висловився, що української культури не вистачить для побудови полікультурної країни, тому українцям не варто відмовлятися від російської культури.

Ще один скандал спалахнув після того, як Арестович в негативному ключі висловився про українських активістів.


Катерина Петренко, politeka.net





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