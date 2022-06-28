"Зволікати не можна": німецький генерал перерахував все необхідне для контратак ЗСУ

українські військові, бійці ЗСУ

ЗСУ зможуть почати контрнаступ і звільнити захоплені рф території.

Війна в Україні проти країни-агресора росії зайшла в критичну фазу. Зараз допомога дуже потрібна українським захисникам і після цього вони зможуть піти в контрнаступ. Про це розповів німецький генерал-лейтенант у відставці Роланд Катер в інтерв'ю телеканалу Welt.

українські військові, бійці ЗСУ

Зокрема, він проаналізував знімки з Донецька і Луганська і зрозумів, що війна зайшла в критичну фазу. На його думку, українським захисникам потрібно терміново передати БТР і бойові танки.

Адже незважаючи на запеклий опір і незважаючи на тактичну спритність, українські Збройні Сили були змушені залишити Сєвєродонецьк.

І ця ситуація абсолютно ясно показує, що у захисників України не достатньо матеріалу, щоб провести успішну контратаку, вони також не можуть протистояти росіянам на виснаження в довгостроковій перспективі.

українські військові, бійці ЗСУ

"Принаймні, досі ми не поставляємо ні БТР, ні основних бойових танків. Ми повинні змінити це. Якщо Україна хоче домогтися успіху в майбутньому, то нам потрібно зараз дуже швидко доставити бронетранспортери і основні бойові танки, щоб вони могли пересуватися і здійснювати контратаки. Зволікати не можна", – підкреслив Катер, звертаючись до уряду Німеччини.


Александра Павленко, politeka.net





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