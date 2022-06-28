У Кремлі запропонували Зеленському здати Україну

У Кремлі стверджують, що готові припинити війну, як тільки Україна здасться, інакше терміни військової операції не обмежені.

"Українська сторона може все припинити до кінця поточної доби. Потрібний лише наказ націоналістичним підрозділам, наказ українським військовим скласти зброю. І потрібно виконати умови РФ ", - сказав у вівторок прес-секретар президента Росії Дмітрій Пєсков.

Представник російського ватажка додав, що терміни «спецоперації» не встановлені і «вона йде за планом і досягає поставленої мети».

«Все інше – це вже роздуми глави української держави. Ми орієнтуємося на заяви нашого президента: спеціальна військова операція йде за планом і досягає своєї мети», - сказав він.