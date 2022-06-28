Поступки в питаннях санкцій на транзит спонукають РФ до більш агресивної поведінки — очільник МЗС Литви

Поступки Єврокомісії з питання транзиту товарів Росією в Калінінградську область через Литву можуть спричинити додаткові юридичні проблеми, а також певне напруження в регіоні. Таке переконання висловив міністр іноземних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс в ефірі радіостанції LRT .

За словами урядовця, будь-які вагання Росія може сприйняти за ознаку слабкості та перемогу своєї дипломатії, чого не має статись.

"Росія не може вимагати будь-якого перегляду санкцій та поступок собі, цього потрібно уникати, як чітко висловилася ЄК, і я особисто чув, що комісія вважає так. Росія не може здобути дипломатичну перемогу в питаннях санкцій", — підкреслив він.