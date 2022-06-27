Посол Латвії Ілгварс Клява заявив, що Україна має великі перспективи вступити до ЄС

Повноважний посол Латвійської республіки в Україні Ілгварс Клява прокоментував перспективи України вступити до Європейського Союзу.

Про це він розповів у програмі «Мотив» Юрія Подорожнього .

«Я впевнений, що у певній перспективі Україна стане членом Європейського союзу, але я не можу назвати конкретний рік – це залежатиме від того, як закінчиться ця війна», - наголосив Ілгварс Клява.

На думку посла, на швидкість інтеграції України до ЄС впливатимуть українські внутрішньополітичні процеси після нашої перемоги, а також швидкість імплементації законодавства та реформ.

«Я не можу назвати конкретний рік, але все виглядає позитивно і добре, тому цей рух буде – Україна буде членом ЄС», - наголосив Ілгварс Клява.

Як зазначив посол, Україна точно стане членом ЄС, залишається лише питання коли, але, на його думку, вступ України до ЄС буде вигідним самому Європейському союзу, що теж впливає на це рішення.