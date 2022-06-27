Американці вийшли на протести після скасування конституційного права на аборт: як це виглядало

У п\'ятницю, 24 червня, Верховний суд США позбавив американців конституційного права на аборти. Після скасування рішення 1973 року у справі «Роу проти Уейда» Конституція США ніяк не захищає право на аборт. Так, визначати, чи законне переривання вагітності мають самі штати.

За оцінкою Інституту Гутмахера, 26 штатів можуть заборонити аборти, 13 з них — найближчим часом. Після рішення Верховного суду по всій країні люди вийшли на вулиці, протестуючи проти скасування конституційного права на аборт.

Nathan Howard/Getty Images

Brandon Bell/Getty Images