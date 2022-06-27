У Путіна прокоментували дефолт Росії

У ніч проти понеділка в Росії минув пільговий період із виплатою відсотків у сумі близько 100 мільйонів доларів, підлягає виплаті 27 травня, і цей крайній термін формально вважається подією дефолту у Росії. Агентство Bloomberg вже повідомило, що це похмура ознака швидкого перетворення Росії на економічного, фінансового та політичного ізгоя, оскільки валютні резерви центробанку заморожені, а найбільші банки відрізані від світової фінансової системи.

Тим часом у Кремлі заперечують, що у Росії настав дефолт .

"Кремль не згоден із твердженнями, що Росія допустила дефолт , те, що кошти не довели до одержувачів — не наша проблема", - цитують речника Кремля Дмітрія Пєскова російські державні агенції.

Міністр фінансів РФ встиг назвати "фарсом" застосування терміна " дефолт ".

Влада Росія заявляє, що має кошти для покриття будь-яких рахунків. Минулого тижня вона оголосила, що перейде на обслуговування свого непогашеного суверенного боргу (у розмірі 40 млрд доларів) у рублях, оскільки нинішню ситуацію з іноземною валютою штучно створив Захід.