У Путіна прокоментували дефолт Росії

Російська влада традиційно все заперечує. Але цифри та факти говорять про дефолт, інформує ZN.ua.

У Путіна прокоментували дефолт Росії

У ніч проти понеділка в Росії минув пільговий період із виплатою відсотків у сумі близько 100 мільйонів доларів, підлягає виплаті 27 травня, і цей крайній термін формально вважається подією дефолту у Росії. Агентство Bloomberg вже повідомило, що це похмура ознака швидкого перетворення Росії на економічного, фінансового та політичного ізгоя, оскільки валютні резерви центробанку заморожені, а найбільші банки відрізані від світової фінансової системи.

Тим часом у Кремлі заперечують, що у Росії настав дефолт.

"Кремль не згоден із твердженнями, що Росія допустила дефолт, те, що кошти не довели до одержувачів — не наша проблема", - цитують речника Кремля Дмітрія Пєскова російські державні агенції.

Міністр фінансів РФ встиг назвати "фарсом" застосування терміна "дефолт".

Влада Росія заявляє, що має кошти для покриття будь-яких рахунків. Минулого тижня вона оголосила, що перейде на обслуговування свого непогашеного суверенного боргу (у розмірі 40 млрд доларів) у рублях, оскільки нинішню ситуацію з іноземною валютою штучно створив Захід.


Олександр Хребет, ZN.ua





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