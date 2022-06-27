Війська РФ обстріляли Харківську область: двоє загиблих та п'ятеро поранених

У неділю, 26 червня, російські війська обстріляли Харків та Чугуївський і Харківський райони області. В результаті обстрілів загинули двоє мирних мешканців, п'ятеро поранені, зазначив голова ОВА Олег Синєгубов.

"У Чугуївському районі внаслідок обстрілів росіян загинули 21-річна та 57-річна жінки. Ще двох людей поранено... У Харківському районі протягом доби через російські обстріли дістали вибухових травм ще троє цивільних", - зазначив Синєгубов у Telegram.

У Харкові ракета влучила у двір школи, пошкоджено також адміністративну будівлю. Постраждалих немає.

У Чугуївському районі снаряди пошкодили вуличний газопровід.

"У районі Ізюма ворог не полишає спроб наступати в напрямку Долини та Мазанівки. Наші захисники чинять спротив, знищуючи живу силу та бронетехніку окупантів", - наголосив Синєгубов.