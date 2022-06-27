Війська РФ обстріляли Харківську область: двоє загиблих та п'ятеро поранених

У Харкові російська ракета влучила у двір школи.

Війська РФ обстріляли Харківську область: двоє загиблих та п'ятеро поранених
© ДСНС України

У неділю, 26 червня, російські війська обстріляли Харків та Чугуївський і Харківський райони області. В результаті обстрілів загинули двоє мирних мешканців, п'ятеро поранені, зазначив голова ОВА Олег Синєгубов.

"У Чугуївському районі внаслідок обстрілів росіян загинули 21-річна та 57-річна жінки. Ще двох людей поранено... У Харківському районі протягом доби через російські обстріли дістали вибухових травм ще троє цивільних", - зазначив Синєгубов у Telegram.

У Харкові ракета влучила у двір школи, пошкоджено також адміністративну будівлю. Постраждалих немає.

У Чугуївському районі снаряди пошкодили вуличний газопровід.

"У районі Ізюма ворог не полишає спроб наступати в напрямку Долини та Мазанівки. Наші захисники чинять спротив, знищуючи живу силу та бронетехніку окупантів", - наголосив Синєгубов.


Анна Конюченко, ZN.ua





Интересные новости
ЗСУ розвивають наступ на Херсон: ворог біжить із передовоїЗСУ розвивають наступ на Херсон: ворог біжить із передової
Загальна мобілізація: призов на військову службу людей з інвалідністю буде узаконеноЗагальна мобілізація: призов на військову службу людей з інвалідністю буде узаконено
Білоруські прикордонники намагалися зробити підкоп під стіною на кордоні з ПольщеюБілоруські прикордонники намагалися зробити підкоп під стіною на кордоні з Польщею
Філатов висловився про Вілкула: "Я, як той, хто з ним 8 років воював..."Філатов висловився про Вілкула: "Я, як той, хто з ним 8 років воював..."
Катерина II не засновувала Одесу: історик детально пояснив, чому пам\'ятник імператриці є помилкоюКатерина II не засновувала Одесу: історик детально пояснив, чому пам\'ятник імператриці є помилкою
Блок рекламы


Похожие новости
Війська РФ обстріляли касетними снарядами Слов'янськВійська РФ обстріляли касетними снарядами Слов'янськ
Війська РФ завдали 20 ударів по Донецькій областіВійська РФ завдали 20 ударів по Донецькій області
Війська РФ обстріляли Миколаїв та чотири населені пункти області: є загиблі та пораненіВійська РФ обстріляли Миколаїв та чотири населені пункти області: є загиблі та поранені
Ворог підло вдарив по житлових будинках на Одещині, поки всі спали: відома кількість пораненихВорог підло вдарив по житлових будинках на Одещині, поки всі спали: відома кількість поранених
Окупанти обстріляли Чугуївську громаду Харківщини: є жертвиОкупанти обстріляли Чугуївську громаду Харківщини: є жертви
Окупанти обстріляли з "Градів" Дніпропетровську область: двоє пораненихОкупанти обстріляли з "Градів" Дніпропетровську область: двоє поранених
"Красиво!" - оприлюднено розмову росіян-пілотів, що обстріляли Київ, та паспорт важко пораненої громадянки Росії"Красиво!" - оприлюднено розмову росіян-пілотів, що обстріляли Київ, та паспорт важко пораненої громадянки Росії
Війська РФ укріплюють окопи поруч із захопленою ЗАЕС в ЕнергодаріВійська РФ укріплюють окопи поруч із захопленою ЗАЕС в Енергодарі
Війська РФ зранку обстріляли Сумську область з мінометів, 24 вибухи — голова ОВАВійська РФ зранку обстріляли Сумську область з мінометів, 24 вибухи — голова ОВА
Окупанти обстріляли Чернігівську область з артилеріїОкупанти обстріляли Чернігівську область з артилерії
Последние новости
Подгружаем последние новости