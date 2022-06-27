Окупанти дистанційно мінують території на Слобожанщині – Генштаб

На Харківському напрямку також здійснювали обстріли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, інформує ZN.ua.

Окупанти дистанційно мінують території на Слобожанщині – Генштаб
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На Слобожанщині противник веде радіотехнічну розвідку, обстрілює підрозділи Сил оборони, а також дистанційно мінує місцевість поблизу Федорівки, Українки, Замулівки, Шестакового та Перемоги. Про ситуацію в північно-східному регіоні йдеться в ранковому зведенні Генштабу.

На Харківському напрямку окупанти також здійснювали обстріли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Зокрема, під обстріли потрапили такі населені пункти, як Харків, Шевелівка, Піщане, Чугуїв, Шестакове, Замулівка та Руська Лозова. Російська армія безуспішно намагалась штурмувати Дементіївку та Питомник.

На Слов’янському напрямку цієї ж області ворог зосередив зусилля у напрямку населеного пункту Долина. Обстрілював із ствольної та реактивної артилерії в районах Адамівки, Богородичного , Грушувах, Курульки, Хрестища, Світличного.

Авіаудару загарбники завдали неподалік від Довгенького. Станом на ранок 27 червня, триває бій біля Мазанівки, там окупаційні війська наступають у намаганні покращити тактичне положення.


Оксана Коваль, ZN.ua





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