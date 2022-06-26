Ворог штурмує і зазнає втрат, а ЗСУ дають відповідь: зведення Генштабу ЗСУ на 26 червня

Триває 123-тя доба протистояння українського народу російському вторгненню. На вечір неділі, 26 червня, ЗСУ відбили штурми ворога на Слов'янському напрямку, а під Бахмутом ворог ще й зазнав серйозних втрат, інформує Апостроф .

Про це Генеральний штаб ЗСУ повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

На Волинському та Поліському напрямках, у Білорусі відзначається підготовка окремими підрозділами ЗС РФ диверсійно-розвідувальних груп для їх подальших дій в Україні.

На Сіверському напрямку з метою демонстрації присутності та сковування дій Сил оборони ворог утримує в прикордонних районах Брянської та Курської областей окремі підрозділи військ Західного військового округу. Обстріляв цивільну та військову інфраструктуру неподалік Хрінівки та Янжулівки.

На Харківському напрямку ворог обстрілював із танків та артилерії різних калібрів Руські Тишки, Чепіль, Чугуїв, Золочів, Мосьпанове. Завдав авіаударів неподалік Явірського, Дементіївки і Замулівки. Штурмовими діями намагався покращити тактичне положення в районі населеного пункту Дементіївка, успіху не мав.

На Слов’янському напрямку ворог обстрілював Нову Дмитрівку, Дібрівне, Вірнопілля, Велику Комишуваху, Долину та Рідне. Наші воїни успішно відбили ворожі штурми в районах Долини, Курульки та Мазанівки.

На Донецькому напрямку противник, за підтримки артилерії, намагається блокувати Лисичанськ з південного напрямку. Обстріляв цивільну та військову інфраструктуру в районах Лисичанська, Верхньокам’янки та Лоскутівки. Завдав авіаудару неподалік Вовчоярівки. Для підтримки наступальних дій ворог посилив угруповання артилерії.

На Краматорському напрямку окупанти обстріляли з артилерії селище Маяки.

На Бахмутському напрямку ворог обстріляв наші позиції із мінометів, ствольної та реактивної артилерії поблизу Миколаївки, Берестового, Покровського, Кодеми і Нью-Йорка. Українські воїни завдали ворогу значних втрат в районі Павлівки. Після невдалого штурму окупанти відійшли.

На Авдіївському, Курахівському та Запорізькому напрямках противник обстріляв позиції ЗСУ зі ствольної та реактивної артилерії в районах Водяного, Пісків, Мар’їнки, Пречистівки, Гуляйпільське та Білогір’я. Завдавав ракетно-артилерійських ударів по цивільній інфраструктурі населених пунктів в тилових районах сил оборони.

На Південнобузькому напрямку окупанти обстрілювали цивільну інфраструктуру із ствольної та реактивної артилерії в районах Осокорівки, Трудолюбівки, Добрянки, Ганнівки, Зорі, Благодатного та Луча. Завдав ракетних ударів по інфраструктурі міста Миколаєва. За підтримки армійської авіації ворог намагався відновити контроль над населеним пунктом Потьомкіне, успіху не мав, відійшов.

Сили оборони України завдають ворогу втрат на всіх напрямках. Тому загарбники у будь-який спосіб намагаються уникнути бойових дій. У зв?язку з відмовою повертатися на територію України значної частини окупантів, яких було відведено для відновлення боєздатності, командування окремих підрозділів заборонило будь-які відпустки особовому складу.