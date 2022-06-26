Зустріч G7 та "План Маршалла" для України

На зустрічі країн G7 обговорюватимуться і нові санкції проти Росії, інформує ZN.ua.

У Баварських Альпах 26 червня відкрився саміт країн "Групи семи" G7. У ньому беруть участь лідери США, Німеччини, Канади, Франції, Великої Британії, Італії та Японії, а також керівництво ЄС, повідомляє Радіо Свобода.

Перша зустріч саміту відбулася між канцлером Німеччини Олафом Шольцом та Джо Байденом. Президент США перед початком зустрічі заявив, що президент Росії Володимир Путін хотів поділити західних союзників, але це йому не вдалося.

Війна в Україні буде однією із головних тем. За словами президента Франції Емманюеля Макрона, на зустрічі лідерів найбільш економічно потужних демократичних країн обговорюватимуться заходи, які необхідно вжити "у зв'язку з війною в Україні та її наслідками у зв'язку з продовольчою та енергетичною безпекою для реагування на виклики, пов'язані з кліматом".

До Німеччини прибули представники Індії, Сенегалу, Аргентини, Індонезії, ПАР. Вони запрошені для обговорення проблем продовольства та кліматичних змін.

Під час саміту може йтися про аналог "плану Маршалла" для України. Про це раніше говорив канцлер Німеччини, що головує в "Групі семи" Олаф Шольц. "Нам буде потрібно ще багато мільярдів євро і доларів на відновлення - і на це підуть роки. Цього можна досягти лише об'єднаними силами", - підкреслив канцлер.

Очікується, що обговорюватимуться і нові санкції проти Росії. Про один із заходів – заборону на імпорт російського золота – вже домовилися деякі країни "сімки", як заявив у день відкриття саміту глава британського уряду Борис Джонсон, – це Великобританія, США, Канада та Японія.

Саміт триватиме до 28 червня, після чого більшість його учасників перемістяться до Мадриду на саміт НАТО. Там обговорюватимуться практичні заходи щодо підтримки України з військової точки зору.


Антон Герасименко, ZN.ua





Интересные новости
ЗСУ розвивають наступ на Херсон: ворог біжить із передовоїЗСУ розвивають наступ на Херсон: ворог біжить із передової
На острові Зміїний прогриміли десятки вибухів – ЗМІНа острові Зміїний прогриміли десятки вибухів – ЗМІ
ЗСУ під Херсоном прорвали першу лінію оборони окупантів: як іде наступЗСУ під Херсоном прорвали першу лінію оборони окупантів: як іде наступ
Філатов висловився про Вілкула: "Я, як той, хто з ним 8 років воював..."Філатов висловився про Вілкула: "Я, як той, хто з ним 8 років воював..."
Загальна мобілізація: призов на військову службу людей з інвалідністю буде узаконеноЗагальна мобілізація: призов на військову службу людей з інвалідністю буде узаконено
Блок рекламы


Похожие новости
СБУ перехопила нові методички ФСБ: чиновників РФ вчать правильно хвалити Путіна та коментувати війну проти УкраїниСБУ перехопила нові методички ФСБ: чиновників РФ вчать правильно хвалити Путіна та коментувати війну проти України
В ОП різко висловилися про вступ України до НАТО та нову стратегію Альянсу: "Не соромтеся..."В ОП різко висловилися про вступ України до НАТО та нову стратегію Альянсу: "Не соромтеся..."
Росія прибрала з України кількох своїх ключових генералівРосія прибрала з України кількох своїх ключових генералів
WP: Хід війни скоро може знову змінитися на користь УкраїниWP: Хід війни скоро може знову змінитися на користь України
Прем'єр Британії заявив, що пішов би у відставку, якби довелось зупинити підтримку УкраїниПрем'єр Британії заявив, що пішов би у відставку, якби довелось зупинити підтримку України
Генсек НАТО вважає, що війна РФ проти України закінчиться за столом переговорівГенсек НАТО вважає, що війна РФ проти України закінчиться за столом переговорів
Керівництво РФ звільнило кількох генералів з ключових командних посад у війні проти України — Міноборони БританіїКерівництво РФ звільнило кількох генералів з ключових командних посад у війні проти України — Міноборони Британії
Повітряні баталії: ЗСУ результативно відповіли на російські авіаудари на півдні УкраїниПовітряні баталії: ЗСУ результативно відповіли на російські авіаудари на півдні України
Мер Південного повернувся до роботи після того, як його визнали винним у посяганні на територіальну цілісність УкраїниМер Південного повернувся до роботи після того, як його визнали винним у посяганні на територіальну цілісність України
Через війну РФ проти України в Чорному морі загинули вже як мінімум 3 тисячі дельфінівЧерез війну РФ проти України в Чорному морі загинули вже як мінімум 3 тисячі дельфінів
Последние новости
Подгружаем последние новости