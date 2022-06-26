Зустріч G7 та "План Маршалла" для України

У Баварських Альпах 26 червня відкрився саміт країн "Групи семи" G7. У ньому беруть участь лідери США , Німеччини, Канади, Франції, Великої Британії, Італії та Японії, а також керівництво ЄС, повідомляє Радіо Свобода.

Перша зустріч саміту відбулася між канцлером Німеччини Олафом Шольцом та Джо Байденом. Президент США перед початком зустрічі заявив, що президент Росії Володимир Путін хотів поділити західних союзників, але це йому не вдалося.

Війна в Україні буде однією із головних тем. За словами президента Франції Емманюеля Макрона, на зустрічі лідерів найбільш економічно потужних демократичних країн обговорюватимуться заходи, які необхідно вжити "у зв'язку з війною в Україні та її наслідками у зв'язку з продовольчою та енергетичною безпекою для реагування на виклики, пов'язані з кліматом".

До Німеччини прибули представники Індії, Сенегалу, Аргентини, Індонезії, ПАР. Вони запрошені для обговорення проблем продовольства та кліматичних змін.

Під час саміту може йтися про аналог "плану Маршалла" для України. Про це раніше говорив канцлер Німеччини, що головує в "Групі семи" Олаф Шольц. "Нам буде потрібно ще багато мільярдів євро і доларів на відновлення - і на це підуть роки. Цього можна досягти лише об'єднаними силами", - підкреслив канцлер.

Очікується, що обговорюватимуться і нові санкції проти Росії. Про один із заходів – заборону на імпорт російського золота – вже домовилися деякі країни "сімки", як заявив у день відкриття саміту глава британського уряду Борис Джонсон, – це Великобританія, США , Канада та Японія.

Саміт триватиме до 28 червня, після чого більшість його учасників перемістяться до Мадриду на саміт НАТО. Там обговорюватимуться практичні заходи щодо підтримки України з військової точки зору.