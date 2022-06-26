Вікна розбиті у десятках будинків: фото наслідків ракетного удару по Татарці у Києві

Після обстрілів російськими окупантами житлового будинку 26 червня у Шевченківському районі (Татарка) Києва оперативні служби продовжують розбирати завали. На місце події приїжджають як представники ЗМІ, так і волонтери, інформує Апостроф .

Кореспондент "Апострофа" зробив фото наслідків ворожого ракетного удару по 9-поверхівці на Татарці та по дитячому садку у центрі столиці.

За словами кореспондента, волонтери допомагають нагодувати жителів пошкодженого будинку та рятувальників. Також вони видають плівки мешканцям, щоб закрити вікна. В результаті обстрілу, у десятках будинків района вибиті шибки.

Також ми розповідали, як Захід відреагував на ракетний удар по Києву.