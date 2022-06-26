Загальна мобілізація: призов на військову службу людей з інвалідністю буде узаконено

В Україні триває загальна мобілізація громадян. Люди з інвалідністю також підлягають призову і можуть служити в армії. Вони можуть піти на службу добровільно. Але така служба має певні обмеження.

Загальна мобілізація: в Україні готують призов на військову службу людей з інвалідністю

Порядок призову на службу громадян з інвалідністю визначено у новому законопроекті, який подано на розгляд до Верховної Ради.

Там, зокрема, записано:

"Особи з інвалідністю… у зазначений період (під час воєнного стану) можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою та проходити військову службу в межах області, в якій зареєстровані або проживають".

Загальна мобілізація: в Україні готують призов на військову службу людей з інвалідністю

При цьому в пояснювальній записці до поданого законопроекту пишуть, що через існуючу редакцію закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" по-різному трактують вислів "можуть бути призвані". Тому в новій редакції закону пропонують уточнити, як саме їх буде призвано, і де вони мають проходити службу.

"Через можливість різного трактування словосполучення "можуть бути призвані", існує проблема в осіб, які мають відстрочку від призову на військову службу, проте виявили добровільне бажання проходити її, якщо вони фактично будуть нести службу далеко від дому, хоча мають об'єктивні потреби бути саме там. Для правильного трактування та подальшого практичного використання необхідно уточнити відповідну правову норму", - обґрунтовують запропоновані зміни автори законопроекту.

Крім того, до закону пропонують заверстати норму про заборону на виїзд із країни чоловіків віком від 18 до 60 років. Досі ця норма містилась лише в Указі президента.


Марченко Любов, Тудей





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Загальна мобілізація: призов на військову службу людей з інвалідністю буде узаконеноЗагальна мобілізація: призов на військову службу людей з інвалідністю буде узаконено
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