Під Мелітополем солдати РФ влаштували стрілянину по п’яних кадирівцях, які напали на їхній блокпост
У лавах загарбників відбувся черговий конфлікт. Відомо про кількох поранених, інформує
Російські військові відкрили вогонь по кадирівцях у Мелітополі, завдавши кільком із них поранень. Чеченці перебували у нетверезому стані. Про це повідомляє
За даними журналістів, інцидент спровокували кадирівці. Вживши алкогольних напоїв, вони напали на блокпост росіян, кинувши у нього димовою шашкою. У відповідь солдати РФ почали стріляти у «співвітчизників», у результаті чого кількох із них було госпіталізовано.
Конфлікт між російськими військовослужбовцями та кадирівцями – не перший у лавах окупантів. Відомо про схожі ситуації на Херсонщині, де чеченці неодноразово влаштовували бійки та перестрілки з бурятами. Таким чином вони намагаються домогтися впливу на тимчасово захоплених територіях України.