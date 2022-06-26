Під Мелітополем солдати РФ влаштували стрілянину по п’яних кадирівцях, які напали на їхній блокпост

Російські військові відкрили вогонь по кадирівцях у Мелітополі, завдавши кільком із них поранень. Чеченці перебували у нетверезому стані. Про це повідомляє «24 канал» з посиланням на власні джерела у розвідці.

За даними журналістів, інцидент спровокували кадирівці. Вживши алкогольних напоїв, вони напали на блокпост росіян, кинувши у нього димовою шашкою. У відповідь солдати РФ почали стріляти у «співвітчизників», у результаті чого кількох із них було госпіталізовано.

Конфлікт між російськими військовослужбовцями та кадирівцями – не перший у лавах окупантів. Відомо про схожі ситуації на Херсонщині, де чеченці неодноразово влаштовували бійки та перестрілки з бурятами. Таким чином вони намагаються домогтися впливу на тимчасово захоплених територіях України.