Росіяни вчетверте обстріляли ядерну установку в Харкові

Завдано додаткових збитків будинкам та інфраструктурі промислового майданчика, інформує ZN.ua.

Росіяни вчетверте обстріляли ядерну установку в Харкові
© Крим.Реалії

25 червня внаслідок чергового обстрілу окупанти пошкодили ядерну підкритичну установку "Джерело нейтронів" у Харкові. Про це повідомляє Держатомрегулювання.

"За інформацією від організації Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут" (ННЦ ХФТІ), в результаті попереднього огляду майданчика встановлено факт заподіяння додаткової шкоди будинкам та інфраструктурі промислового майданчика", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу пошкоджено:

  • північну стіну прибудови прискорювача до експериментальної зали установки;
  • вентиляційні канали системи спеціальної вентиляції;
  • вентиляційну трубу основної будівлі установки;
  • систему охолодження клістроної галереї прискорювача;
  • корпуси дизель-генераторів системи аварійного електроживлення;
  • обшивку основної будівлі установки.

Персонал продовжує огляд будівель та обладнання для ідентифікації всіх пошкоджень.

В даний час ядерна установка переведена в глибокий підкритичний стан.

Нагадаємо, вперше РФ обстріляла з "градів" Харківський фізико-технічний інститут, де знаходиться дослідницька ядерна підкритична установка "Джерело нейтронів", 6 березня.

Увечері 10 березня окупанти знову скинули бомби на район П'ятихатки, де розташований Харківський фізтех, та знеструмили ядерну установку.

29 березня установка знову опинилася під вогнем.

По матерiалам: Держатомрегулювання /

Лія Ільченко, ZN.ua





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