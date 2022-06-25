Росіяни вчетверте обстріляли ядерну установку в Харкові
Завдано додаткових збитків будинкам та інфраструктурі промислового майданчика, інформує
25 червня внаслідок чергового обстрілу окупанти пошкодили ядерну підкритичну установку "Джерело нейтронів" у Харкові. Про це
"За інформацією від організації Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут" (ННЦ ХФТІ), в результаті попереднього огляду майданчика встановлено факт заподіяння додаткової шкоди будинкам та інфраструктурі промислового майданчика", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок обстрілу пошкоджено:
- північну стіну прибудови прискорювача до експериментальної зали установки;
- вентиляційні канали системи спеціальної вентиляції;
- вентиляційну трубу основної будівлі установки;
- систему охолодження клістроної галереї прискорювача;
- корпуси дизель-генераторів системи аварійного електроживлення;
- обшивку основної будівлі установки.
Персонал продовжує огляд будівель та обладнання для ідентифікації всіх пошкоджень.
В даний час ядерна установка переведена в глибокий підкритичний стан.
Нагадаємо, вперше РФ обстріляла з "градів" Харківський фізико-технічний інститут, де знаходиться дослідницька ядерна підкритична установка "Джерело нейтронів", 6 березня.
Увечері 10 березня окупанти знову скинули бомби на район П'ятихатки, де розташований Харківський фізтех, та знеструмили ядерну установку.
29 березня установка знову опинилася під вогнем.