США, Австралія, Японія, Нова Зеландія та Великобританія створили організацію тихоокеанського партнерства

П'ять країн об'єднуються для співпраці у Тихому океані, про це написано у заяві на сайті Білого дому .

"Сьогодні наші п'ять країн запустили всеосяжний неформальний механізм для більш ефективної та дієвої підтримки тихоокеанських пріоритетів – Partners in the Blue Pacific (PBP)", – йдеться у повідомленні.

Організація поставила перед собою три ключові завдання — прикладати більше зусиль щодо підтримки пріоритетів регіону відповідно до стратегії для регіону, що розробляється Форумом Тихоокеанських островів на 2050 рік; налагоджувати зв'язок між урядами регіону та владою країн – учасниць PBP; розширювати можливості співпраці між Тихоокеанським регіоном і миром.