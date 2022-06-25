США, Австралія, Японія, Нова Зеландія та Великобританія створили організацію тихоокеанського партнерства

Нова організація розроблятиме та впроваджуватиме спільну стратегію для регіону на 2050 рік, інформує ZN.ua.

США, Австралія, Японія, Нова Зеландія та Великобританія створили організацію тихоокеанського партнерства

П'ять країн об'єднуються для співпраці у Тихому океані, про це написано у заяві на сайті Білого дому.

"Сьогодні наші п'ять країн запустили всеосяжний неформальний механізм для більш ефективної та дієвої підтримки тихоокеанських пріоритетів – Partners in the Blue Pacific (PBP)", – йдеться у повідомленні.

Організація поставила перед собою три ключові завдання — прикладати більше зусиль щодо підтримки пріоритетів регіону відповідно до стратегії для регіону, що розробляється Форумом Тихоокеанських островів на 2050 рік; налагоджувати зв'язок між урядами регіону та владою країн – учасниць PBP; розширювати можливості співпраці між Тихоокеанським регіоном і миром.


Антон Герасименко, ZN.ua





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