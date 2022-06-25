Вихід ЗСУ з Сєвєродонецька: у Нацгвардії пояснили причини такого військового рішення

Ситуація в Сєвєродонецьку складна, а всі рішення військового керівництва приймаються, щоб зберегти життя українських захисників.

Виведення збройних сил України з Сєвєродонецька було вимушеним заходом, щоб зберегти життя захисників, закріпитися в більш безпечних районах і підготуватися до ефективного контрнаступу. Про це в ефірі телемарафону розповів прес-офіцер бригади швидкого реагування Нацгвардії Харитон Старський.

За його словами, ситуація, яка склалася в Сєвєродонецьку схожа на ситуацію в Рубіжному, яке практично було стерто з лиця землі російськими бомбами і російськими снарядами: "Утримувати його, при тому що воно знищене більше, ніж на 90%, насправді немає великого сенсу".

Операція з відходу тривала кілька днів, а відхід на укріплені позиції допоможе ЗСУ в майбутньому. "Якщо ми відійдемо на більш укріплені позиції в тому ж самому Лисичанську, який має і більш стратегічне значення з військової точки зору, то надалі ми зможемо розвинути і більш ефективний контрнаступ, тому що росіяни, які будуть утримувати Сєвєродонецьк, будуть перебувати в тій самій ситуації, в якій перебували ми", - пояснив Старський.