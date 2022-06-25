З ночі рашисти випустили по Україні близько 40 ракет: всі подробиці, фото та відео

У суботу вранці, 25 червня, ЗС РФ здійснили масовані ракетні удари по Україні, запустивши близько 40 ракет по українських регіонах, інформує Апостроф .

Про це повідомляють місцеві ЗМІ та Telegram-канали.

Київ та область

За даними соцмереж, над Київською областю системи ППО, як мінімум, збили дві повітряні цілі. Проросійські Telegram-канали стверджують, що ЗС РФ завдавала ракетних ударів по цілях у Київській області.

Один із підписників "Апострофа" повідомив, що під час повітряної тривоги, яка включилася о 03:40 ранку, у Києві було чути вибухи.

Чернігівська область

Інший підписник повідомив "Апострофу", що в районі населеного пункту Десна було чути 12 вибухів. Ракетні удари по Чернігівській області, за його словами, окупанти здійснили близько 04:00 ранку.

"Від ударної хвилі похитувало будинки", - розповів передплатник "Апострофу".

Інформацію про обстріл Десни підтвердив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Селище Десна зазнало чергового ракетного обстрілу. Подробиці згодом. Прошу не публікувати фото та відео прильотів" , - йдеться у повідомленні керівника ОВА.

Миколаївська область

У Миколаєві після запуску ракет пролунало кілька вибухів. Мер обласного центру Олександр Сенкевич закликав громадян негайно спуститися в укриття чи бомбосховища.

Житомирська область

Користувачі у соціальних мережах розповідають, що після оголошення повітряної тривоги у регіоні прогриміло понад 10 вибухів. Прильоти ракет мешканці Житомирської області чули близько 05:40 ранку.

Львівська область

За даними Telegram-каналів, прильоти російських ракет чули в районі Яворівського військового полігону. Також місцеві жителі у соцмережах повідомляли, що у Львівській області після оголошення повітряної тривоги активно працювала система ППО.

Дніпропетровська область

Мешканці обласного центру сьогодні вранці також чули кілька вибухів, які пролунали після оголошення повітряної тривоги. Пізніше у соцмережах з'явилася інформація про те, що приліт російської ракети зафіксовано не в Дніпрі, а в Дніпровському районі.

Харківська область

Декілька прильотів також було зафіксовано у Харкові. Місцеві Telegram-канали повідомляють, що ЗС РФ запустили у напрямку обласного центру три ракети. Одна ворожа повітряна ціль була збита системою ППО.

Один із прильотів був зафіксований у центрі Харкова.