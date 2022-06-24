"Калінінградська область вся виснажена": експерт розкрив ймовірність атаки рф на Литву

Росіяни зараз дуже активно розповідають литовцям, що "проріжуть собі Сувальський коридор". Але це настільки малоймовірно.

Про це розповів громадський діяч та речник Informnapalm Михайло Макарук. Він також зазначив, що більшість бойової потуги із Калінінградськї області задіяна в Україні.

"Калінінградська область вся виснажена, через те, що 80% бойових частин саме звідси або задіяні на Донбасі, або вже в українській землі",– зазначає Макарук.

"Загалом, доволі хорошим був би варіант поділу Калінінградської області поміж Литвою та Польщею. Адже у Німеччини "немає яєць", аби це зробити", – додає речник Informnapalm.

Лише на території Литви розташовані британський, німецький, французький та американський батальйони НАТО, про Польщу взагалі мовчу – поляки зробили своє діло, зазначає журналіст. Він також додає, що у цих країн дуже широкий авіабатальйон, також не можна забувати про дружній флот Данії та Німеччини, що постійно перебуває у Балтійському морі.

Тому шансів на те, що Росія все ж піде на такий самогубчий крок і вирішить "пробити" коридор до Калінінграду – мало, переконаний Михайло Макарук.