Російські окупанти зруйнували відомий спортивний комплекс у Харкові

У ніч на 24 червня росіяни завдали ракетного удару по спортивному комплексу навчального закладу НТУ "ХПІ" у Харкові, повідомляє khar.gp.gov.ua.

В результаті сталася руйнація будівлі та виникла пожежа на площі близько 200 квадратних метрів.

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури Харкова розпочато досудове розслідування з кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Зазначимо, що спорткомплекс був домашньою ареною баскетбольного "Політехніка". На майданчику спорткомплексу клуб проводив матчі Вищої ліги та Суперліги України.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Путін зробив термінову заяву про проведення спеціальної військової операції на території України, розпочавши широкомасштабне вторгнення до українських міст.

Українські війська продовжують контрнаступ у Харківській області та намагаються відтіснити окупантів до кордону.