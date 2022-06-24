Суд заборонив проросійську партію «Русь Єдина», яка раніше носила ім’я Путіна

Суд заборонив проросійську партію «Русь Єдина», яка раніше носила ім’я Путіна
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Колегія суддів Восьмого апеляційного адміністративного суду у місті Львові ухвалила рішення заборонити діяльність політичної партії «Русь Єдина». Відповідна ухвала за позовом Мінюсту була утверджена в п’ятницю, 24 червня.

«Колегія суддів Восьмого ААС завершила розгляд адміністративної справи № 640/24270/21 про заборону Політичної партії «Русь Єдина». Судом задоволено позовні вимоги Міністерства юстиції України: заборонено діяльність Політичної партії «Русь Єдина»; кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень передано у власність держави», - йдеться у повідомленні пресслужби суду.

Проросійська політична партія «Русь Єдина» була зареєстрована в Україні в 2003 році під назвою «Слов'янський народно-патріотичний союз». Її співголовами на той момент були Олександр Гичко та Олексій Ременюк.

У 2004 році на президентських виборах партія підтримала Віктора Януковича.

У листопаді 2005 року політсила змінила назву на «Партія політики Путіна, і з такою назвою пробувала пройти до парламенту на виборах 2006 року, але не набрала потрібну кількість голосів

Згідно з даними Youcontrol, станом на 21 червня 2022 року в Україні діяли 17 осередків уже забороненої партії.


Ірина Знась, ZN.ua





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