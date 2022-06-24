Рф на межі військової катастрофи: Піонтковський розповів про конфлікти путіна з генералами

Володимир Путіна з генералами і Сергієм шойгу

У "бункері", і в російському суспільстві почнуться просто каскадні зміни і персональні, і політичні.

Звільнення українською армією окупованого Херсона запустить процес розпаду путінської росії. Таку думку висловив російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський в інтерв'ю Наташі Влащенко на Youtube-каналі "Україна 24".

За його словами, після провалу захоплення Києва у генералів і вищого керівництва рф почалися конфлікти.

"Це закономірно після таких провалів. Таке ж колись було і у Сталіна, і у Гітлера з генералами. Адже тут хтось повинен відповідати: фюррер його задум. Конфлікт триватиме. Вже давно не видно Герасимова, на очах змінюються командувачі, вже під питанням і Дворніков. Це звичайна ситуація в такому ось фашистському бункері", - пояснив Андрій Піонтковський.

Він прогнозує, що ситуація з конфліктами в рф буде посилюватися. Це станеться після того, як українські захисники отримають все необхідне озброєння і підуть у масштабний контрнаступ.

Володимир Путін і Сергій шойгу

На думку політолога, як тільки почнеться контрнаступ України, першим кроком успіху буде звільнення Херсона і рф опиниться на межі військової катастрофи.

"Відразу ж і в "бункері", і в російському суспільстві почнуться просто каскадні зміни і персональні, і політичні. Після цього росію можна спокійно надати самій собі. Путінська держава настільки штучно і фальшиво, виткана з таких протиріч, що після військової катастрофи вона буде розвалюватися", - зазначив він.


Александра Павленко, politeka.net





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