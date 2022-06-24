10 тисяч доларів за голову: партизани Мелітополя оголосили нагороду за місцевого гауляйтера

Партизани у тимчасово окупованому Мелітополі оголосили викуп за голову місцевого гауляйтера окупантів Євгена Балицького. За це готові сплатити 10 тисяч доларів.

Про це заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного марафону, інформує Апостроф.

Він зазначив, що з сьогоднішнього дня у місті відкрито сезон "полювання", і на вулицях висять фотографії одного з головних гауляйтерів, за голову якого готові заплатити велику винагороду.

"Я впевнений, що ставки зростатимуть і опір у Мелітополі зможе звільнити місто від гауляйтерів", - упевнений Федоров.

Так званий "глава адміністрації" Балицький майже не з'являється на робочому місці, побоюючись партизанів.

Як повідомляє Федоров, зрадник приходить до адміністрації лише для того, щоб записувати пропагандистські ролики. Потім він повертається у безпечне місце.


Інна Погрібна, Апостроф





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