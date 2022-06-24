У Чорному морі перебувають чотири російські кораблі з можливим ракетним залпом до 32 ракет — Міноборони

У Чорному морі перебуває чотири кораблі РФ з можливим ракетним залпом до 32 ракет. Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник під час брифінгу .

«Станом на ранок в акваторії Чорного моря ідентифіковано чотири кораблі, які несуть крилаті ракети морського базування типу "Калібр". Можливий одночасний сумарний ракетний залп - до 32 ракет», - заявив Мотузяник.