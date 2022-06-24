"Не хоче гнити в українській канаві": в рф атакують військкомати, з'явилися нові кадри

"Не хоче гнити в українській канаві": в рф атакують військкомати, з'явилися нові кадри

У Росії продовжують горіти військкомати. Новий випадок стався в місті Пермь.

Як повідомляють російські ЗМІ, нова атака на військомат сталася близько четвертої ранку, пише Politeka.net.

Кілька пляшок із запальною сумішшю кинули в будівлю військового комісаріату по Кіровському району на Закамській вулиці.

Однак пожежі так і не сталося. На місці знайшли чотири пляшки, дві з яких виявилися нерозбиті.

Примітно, що це вже другий напад на російський військкомат за одну добу. Ще одна атака на військкомат сталася в російському Бєлгороді.

Там невідомий розбив вікно військового комісаріату на першому поверсі і кинув два «коктейлі Молотова» в один з кабінетів.

Пожежу швидко загасили.

У свою чергу журналіст Олександр Невзоров, публікуючи кадри спроби підпалу військкомату в Пермі, зазначив, що судячи з усього, діяв молодий хлопець.

"Відразу видно, що працює не диверсант, а призовник, дилетант і романтик, який просто не хоче гнити в українській канаві. Будь-який диверсант знає, що спершу треба розбити скло і тільки потім, в пролом закидати коктейль", - зазначив Невзоров.


Катерина Петренко, politeka.net





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