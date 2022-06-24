Окупанти пруть по всіх напрямках: чи залишать ЗСУ Лисичанськ після виходу з Сєвєродонецька

Українські війська все ще перебувають у Сєвєродонецьку, на вихід з міста знадобиться час.

Про це повідомив голова Сєвєродонецької райдержадміністрації Роман Власенко, пише «Радіо Свобода».

За його словами, російські війська наступають по всіх напрямках у районі Сєвєродонецька і Лисичанська, застосовуючи авіацію і ракети «Точка-У».

«Наступ по всіх напрямках. Штурмують Лисичанськ, штурмують дорогу Бахмут-Лисичанськ. І по Сєвєродонецьку також, навколишні села – Синецький, Павлоград, Сиротине, Боровське. Скрізь обстріли, бойові дії», – повідомив Власенко.

Також співрозмовник журналістів запевнив, що про відступ з Лисичанська наразі не йдеться.

Тим часом голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що росіяни нищать з вертольотів дороги та мости, що ведуть до Лисичанська.

Пошкоджено міст - проїхати ним тепер зможе тільки легковий транспорт, вантажівка до міста не проїде.

Також він розповів, що Сєвєродонецьк росіяни обстрілюють практично кожного дня протягом чотирьох місяців - інфраструктура міста вщент знищена. На сьогоднішній день пошкоджені або зруйновані 90 % будинків.

Росіяни путь в бік Лисичанська зі сторони Золотого ті Тошківки. Крім того, зі Старобільська в напрямку Лисичанська виїхали шість установок для запуску ракет «Точка-У».