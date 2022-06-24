Ми змінюємо Україну для себе, а не для когось — офіційна заява Зеленського про статус кандидата на членство в ЄС

Президент очікує від парламенту прийняття відповідних законів, а від уряду дорожньої карти реформ, інформує ZN.ua.

Ми змінюємо Україну для себе, а не для когось — офіційна заява Зеленського про статус кандидата на членство в ЄС
© Офіс президента

Статус кандидата – це обов’язковий етап, який проходила більшість країн перед тим, як стати членом Європейського Союзу. Водночас він є точкою неповернення в політичному житті країни, заявив президент Володимир Зеленський у офіційному зверненні до народу президента, голови Верховної Ради та прем’єр-міністра після рішення напередодні голів ЄС надати Україні статус кандидата.

«Статус кандидата – це не просто нова сходинка. Це нова вершина. Не новий абзац, не нова сторінка і навіть не новий розділ. Це новий том в історії європейської інтеграції України, який ми почали писати сьогодні. І відсьогодні ця книга не має інших варіантів завершення, крім одного: Україна в майбутньому стане членом ЄС. Відсьогодні це закріплено на офіційному рівні», - заявив президент.

Він додав, що своїм рішенням Європа визнала, що Україна – не місток, не подушка між Заходом і Росією, не буфер між Європою та Азією, не сфера впливу, не «сіра» зона, не транзитна територія, а майбутній рівний партнер для щонайменше 27 країн ЄС.

У свою чергу голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив, що рішення глав ЄС не змінить географію і Росія й далі буде нашим сусідом, однак воно змінить історію.

«Статус кандидата до ЄС – це визнання наших із вами досягнень у становленні зрілого демократичного європейського суспільства. Міцності наших інституцій, які продовжують ефективно працювати навіть у часи повномасштабної війни. Це потужний політичний меседж. Його почують і солдати в окопах, і кожна сім'я, яка була змушена тікати від війни за кордон, і кожен, хто допомагає наближати нашу перемогу», - зазначив Стефанчук.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що статус кандидата - це нові перспективи та нові можливості для України, зокрема доступ до нових програм фінансової підтримки ЄС, нові проекти, нові робочі місця, а також підтримка повоєнного відновлення.

«Відтепер наша держава буде не лише переймати європейський досвід, а й зможе впливати на формування галузевих політик Євросоюзу. Віднині процес інтеграції України до ЄС став незворотним», - додав він.

При цьому президент зазначив, що попереду в України ще багато роботи, адже державі потрібно внести зміни в законодавство, та впровадити норми та правила ЄС у всіх сферах життя, а уряд має розробити відповідну дорожню карту.

«Від Верховної Ради очікуємо схвалення в пріоритетному порядку євроінтеграційних законів. Від усіх вас – високої громадянської свідомості, відданості нашим цінностям і усвідомлення того, що ніхто не збудує нам європейську Україну, окрім нас», - зазначив Зеленський.

«Я хочу зробити акцент на дуже важливому моменті. Ми змінюємо Україну для себе, а не для когось. Ми втілюємо реформи не через чиїсь вимоги, а через власні переконання. Україна прагне не приєднатися, а повернутися до європейської родини. У 2014 році український народ відстояв і захистив своє європейське майбутнє. Але обрав його набагато раніше. Бо демократія та народовладдя існували тут понад тисячу років тому.

Сьогодні Україна воює за свою свободу. І ця війна почалася саме тоді, коли Україна заявила про право на свою свободу. На свій вибір свого майбутнього. Ми бачили його саме в Європейському Союзі. …

Шлях, який визначив наш народ, а не чиясь влада. Який обрав майдан Незалежності, а не Червона площа. Шлях, за який боролася Революція на граніті у 91-му, стояла на барикадах Помаранчева революція у 2004-му та віддала життя Небесна Сотня під час Революції Гідності у 2014-му», - додав президент.


Ірина Знась, ZN.ua





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