Ярош пояснив, чому його не радує кандидатство в ЄС: "Варіант, що нас "підставлять"..."

"Наші союзники - це Польща, Литва, Латвія, Естонія, Словаччина, Чехія, інші країни, яким безпосередньо загрожує Кремлівська сатанинська імперія".

Про це, як пише Politeka.net, написав на своїй сторінці у Facebook громадський і політичний діяч Дмитро Ярош, розмірковуючи щодо кандидатства України в ЄС.

"Я знаю, що ми, українці, переможемо... Не маю в цьому жодного сумніву. Але я б так не тішився кандидатству України в ЄС... це мертва структура, яка "зливала" українців під час широкомасштабного наступу ерефії. Пам'ятаєте? Для нас, українців, перспектива створення Балто-Чорноморського Союзу за участю Польщі, країн Балтії, за підтримки Великобританії і США ...", - написав Ярош, додавши, що Франція і Німеччина – партнери, але не союзники.

"Вони почали передачу озброєнь і боєприпасів Україні, але варіант, що нас «підставлять» ці країни в геополітичній грі, дуже високий... Вибираймо правильно союзників і партнерів! Не віримо "болотним вогням" імпотентного Європейського Союзу...", - пояснив Ярош свою думку.

За його словами, союзники України - це Польща, Литва, Латвія, Естонія, Словаччина, Чехія та інші країни, яким загрожує Кремль.

"Наша віра - це Бог, український народ, Збройні Сили України, наші справжні союзники!" ,- підкреслив Ярош.