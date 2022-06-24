Попереду важка робота: що означає статус кандидата у члени ЄС

На саміті Європейського союзу країни погодили статус кандидата в ЄС для України. Це радісна і довгоочікувана новина, але нашій країні доведеться зробити багато роботи, перш ніж повноцінно влитися в європейську сім'ю.

Про це пише Politico, інформує Апостроф.

Статус кандидата у члени – це лише перший офіційний крок на шляху до членства в ЄС. Цей шлях може бути довгим і важким, і не дає гарантії, що кандидат зрештою буде прийнятий у Євросоюз.

Більше того, статус кандидата не означає автоматичного початку переговорів про вступ до ЄС, як правило, це відбувається пізніше і знову ж таки вимагає схвалення всіх держав-членів ЄС.

Водночас статус кандидата має велике значення. Для країн, які прагнуть стати частиною найважливішого політичного та економічного клубу Європи, він рівносильний першій "печатці схвалення".

Оголошення України країною-кандидатом також посилає потужний сигнал Росії — що ЄС не заляканий Москвою і готовий прийняти Київ як члена.

Які країни мають статус кандидата у члени ЄС:

  • Албанія,
  • Північна Македонія,
  • Чорногорія,
  • Сербія,
  • Туреччина.

Косово та Боснія та Герцеговина класифікуються як "потенційні кандидати".

На п'ять головних питань про статус кандидата відповів редактор "Радіо Свобода" у Європі Рікард Юзвяк.



Олена Руденко, Апостроф





Интересные новости
"Це провал для Лукашенка": генерал Маломуж пояснив, чому Білорусь не вторгнеться в Україну"Це провал для Лукашенка": генерал Маломуж пояснив, чому Білорусь не вторгнеться в Україну
Філатов висловився про Вілкула: "Я, як той, хто з ним 8 років воював..."Філатов висловився про Вілкула: "Я, як той, хто з ним 8 років воював..."
На острові Зміїний прогриміли десятки вибухів – ЗМІНа острові Зміїний прогриміли десятки вибухів – ЗМІ
ЗСУ під Херсоном прорвали першу лінію оборони окупантів: як іде наступЗСУ під Херсоном прорвали першу лінію оборони окупантів: як іде наступ
В росії палає НПЗ, з яким пов'язаний Медведчук: очевидці повідомляють про удар з безпілотникаВ росії палає НПЗ, з яким пов'язаний Медведчук: очевидці повідомляють про удар з безпілотника
Блок рекламы


Похожие новости
Ми змінюємо Україну для себе, а не для когось — офіційна заява Зеленського про статус кандидата на членство в ЄСМи змінюємо Україну для себе, а не для когось — офіційна заява Зеленського про статус кандидата на членство в ЄС
Шарль Мішель розповів, коли Грузія зможе отримати статус кандидата на вступ у ЄСШарль Мішель розповів, коли Грузія зможе отримати статус кандидата на вступ у ЄС
«Ми вже активно працюємо над подальшими кроками»: у Кабміні розповіли, що чекає на Україну як кандидата до ЄС«Ми вже активно працюємо над подальшими кроками»: у Кабміні розповіли, що чекає на Україну як кандидата до ЄС
"Історичний момент": прийнято остаточне рішення щодо статусу України в ЄС, Зеленський відреагував"Історичний момент": прийнято остаточне рішення щодо статусу України в ЄС, Зеленський відреагував
Європарламент ухвалив резолюцію на підтримку надання Україні та Молдові статусу кандидатівЄвропарламент ухвалив резолюцію на підтримку надання Україні та Молдові статусу кандидатів
Жовква розповів, як вдалося переконати скептиків надати Україні статус кандидата на вступ в ЄСЖовква розповів, як вдалося переконати скептиків надати Україні статус кандидата на вступ в ЄС
Робота безпілотника? У Ростовській області спалахнув нафтопереробний завод Медведчука: відеоРобота безпілотника? У Ростовській області спалахнув нафтопереробний завод Медведчука: відео
ЄС досягнув згоди у питанні надання статусу кандидата Україні — МЗС ФранціїЄС досягнув згоди у питанні надання статусу кандидата Україні — МЗС Франції
Статус кандидата ЄС для України: прем'єр Угорщини Орбан дав несподівану відповідьСтатус кандидата ЄС для України: прем'єр Угорщини Орбан дав несподівану відповідь
Що Україні дасть статус кандидата у ЄС: названі шість перевагЩо Україні дасть статус кандидата у ЄС: названі шість переваг
Последние новости
Подгружаем последние новости