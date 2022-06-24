Попереду важка робота: що означає статус кандидата у члени ЄС

На саміті Європейського союзу країни погодили статус кандидата в ЄС для України. Це радісна і довгоочікувана новина, але нашій країні доведеться зробити багато роботи, перш ніж повноцінно влитися в європейську сім'ю.

Про це пише Politico, інформує Апостроф .

Статус кандидата у члени – це лише перший офіційний крок на шляху до членства в ЄС. Цей шлях може бути довгим і важким, і не дає гарантії, що кандидат зрештою буде прийнятий у Євросоюз.

Більше того, статус кандидата не означає автоматичного початку переговорів про вступ до ЄС, як правило, це відбувається пізніше і знову ж таки вимагає схвалення всіх держав-членів ЄС.

Водночас статус кандидата має велике значення. Для країн, які прагнуть стати частиною найважливішого політичного та економічного клубу Європи, він рівносильний першій "печатці схвалення".

Оголошення України країною-кандидатом також посилає потужний сигнал Росії — що ЄС не заляканий Москвою і готовий прийняти Київ як члена.

Які країни мають статус кандидата у члени ЄС:

Албанія,

Північна Македонія,

Чорногорія,

Сербія,

Туреччина.

Косово та Боснія та Герцеговина класифікуються як "потенційні кандидати".

На п'ять головних питань про статус кандидата відповів редактор "Радіо Свобода" у Європі Рікард Юзвяк.