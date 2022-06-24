Маріуполь знаходиться на межі епідеміологічної катастрофи — Бойченко

За словами мера, на вулицях міста знаходиться близько 9 тисяч тонн сміття, інформує ZN.ua.

Маріуполь знаходиться на межі епідеміологічної катастрофи — Бойченко
© Getty Images

Маріуполь перебуває на межі епідеміологічної катастрофи. На вулицях міста знаходяться тонни сміття, а серед жителів поширюються такі хвороби, як холера і дизентерія. Про це у Telegram написав мер Вадим Бойченко.

За словами посадовця, в окупованому Маріуполі наразі панує тотальна антисанітарія, яка призводить до швидкого розповсюдження інфекційних захворювань.

«Маріуполь знаходиться на межі епідеміологічної катастрофи. У місті панує тотальна антисанітарія. Розповсюджуються інфекційні захворювання – серед них можливі холера та дизентерія. У всіх районах розташовані стихійні поховання, немає працюючої каналізації. Немає питної води. До цього додаються й гори невивезеного сміття. Все це ставить під ризик життя та здоров‘я маріупольців, які опинилися у справжньому гетто», – написав Бойченко.

За словами мера, сміття з міста не вивозиться з кінця зими. За приблизними підрахунками, на сьогоднішній день його назбиралося близько 9 тисяч тонн.

Вадим Бойченко закликав владу, волонтерів та міжнародних партнерів об’єднати зусилля для того, щоб вивезти маріупольців у бік підконтрольної Україні території.


Олександр Кричковський, ZN.ua





Интересные новости
"Це провал для Лукашенка": генерал Маломуж пояснив, чому Білорусь не вторгнеться в Україну"Це провал для Лукашенка": генерал Маломуж пояснив, чому Білорусь не вторгнеться в Україну
Філатов висловився про Вілкула: "Я, як той, хто з ним 8 років воював..."Філатов висловився про Вілкула: "Я, як той, хто з ним 8 років воював..."
На острові Зміїний прогриміли десятки вибухів – ЗМІНа острові Зміїний прогриміли десятки вибухів – ЗМІ
ЗСУ під Херсоном прорвали першу лінію оборони окупантів: як іде наступЗСУ під Херсоном прорвали першу лінію оборони окупантів: як іде наступ
В росії палає НПЗ, з яким пов'язаний Медведчук: очевидці повідомляють про удар з безпілотникаВ росії палає НПЗ, з яким пов'язаний Медведчук: очевидці повідомляють про удар з безпілотника
Блок рекламы


Похожие новости
У Маріуполі жителі перебувають на межі смерті через нестачу питної водиУ Маріуполі жителі перебувають на межі смерті через нестачу питної води
Найбільш смертоносне місце в Україні: в ООН представили доповідь про МаріупольНайбільш смертоносне місце в Україні: в ООН представили доповідь про Маріуполь
Медицинский коллапс: в Мариуполе катастрофически не хватает врачей — советник мэраМедицинский коллапс: в Мариуполе катастрофически не хватает врачей — советник мэра
Ситуация на Кинбурнской косе близится к катастрофической, - ДенисоваСитуация на Кинбурнской косе близится к катастрофической, - Денисова
В Мариуполе эвакуации ждут еще 100 тысяч человек, – БойченкоВ Мариуполе эвакуации ждут еще 100 тысяч человек, – Бойченко
Из Мариуполя оккупанты депортировали в РФ или «ДНР» почти 40 тысяч человек – городской голова БойченкоИз Мариуполя оккупанты депортировали в РФ или «ДНР» почти 40 тысяч человек – городской голова Бойченко
«Главные коллаборанты в Мариуполе фракция «ОПЗЖ» - мэр Бойченко«Главные коллаборанты в Мариуполе фракция «ОПЗЖ» - мэр Бойченко
Депутаты ОПЗЖ такие же убийцы, как и роSSийские военные – мэр Мариуполя Вадим БойченкоДепутаты ОПЗЖ такие же убийцы, как и роSSийские военные – мэр Мариуполя Вадим Бойченко
Зеленский предупредил о катастрофических потерях: "Сейчас можно либо остановить РоSSию, либо..."Зеленский предупредил о катастрофических потерях: "Сейчас можно либо остановить РоSSию, либо..."
Мэр Бойченко: в Мариуполе погибли более 10 000 человекМэр Бойченко: в Мариуполе погибли более 10 000 человек
Последние новости
Подгружаем последние новости