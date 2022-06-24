Маріуполь знаходиться на межі епідеміологічної катастрофи — Бойченко

Маріуполь перебуває на межі епідеміологічної катастрофи. На вулицях міста знаходяться тонни сміття, а серед жителів поширюються такі хвороби, як холера і дизентерія. Про це у Telegram написав мер Вадим Бойченко.

За словами посадовця, в окупованому Маріуполі наразі панує тотальна антисанітарія, яка призводить до швидкого розповсюдження інфекційних захворювань.

«Маріуполь знаходиться на межі епідеміологічної катастрофи. У місті панує тотальна антисанітарія. Розповсюджуються інфекційні захворювання – серед них можливі холера та дизентерія. У всіх районах розташовані стихійні поховання, немає працюючої каналізації. Немає питної води. До цього додаються й гори невивезеного сміття. Все це ставить під ризик життя та здоров‘я маріупольців, які опинилися у справжньому гетто», – написав Бойченко.

За словами мера, сміття з міста не вивозиться з кінця зими. За приблизними підрахунками, на сьогоднішній день його назбиралося близько 9 тисяч тонн.

Вадим Бойченко закликав владу, волонтерів та міжнародних партнерів об’єднати зусилля для того, щоб вивезти маріупольців у бік підконтрольної Україні території.