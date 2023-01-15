"На межі колапсу": у Німеччині забили на сполох через труднощі з українськими дітьми

школа, школяр, навчання

В Німеччині б'ють на сполох, багато навчальних закладів перевантажені через те, що понад 200 000 дітей біженців з України відвідують німецькі школи.

Як передають Факти з посиланням на німецьке видання Tagesspiegel, мова йде про скасування уроків, занадто велику кількість замін, перевантаження або відсутність вчителів, предмети, які важко викладати, розлючених батьків.

Вимоги до вчителів надзвичайно зросли, повідомив Олександр Хандшух з Німецької асоціації міст і муніципалітетів в інтерв'ю виданню.

«Багато українських дітей потребують догляду, відчувається нестача кваліфікованих працівників. У дитячих садках дефіцит, можливо, ще більший, а вільних місць і так не вистачає».

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Федеральний міністр освіти Беттіна Штарк-Ватцінгер заявила газеті Tagesspiegel, що вона продовжує сподіватися, що українські діти та молодь повернуться на батьківщину якомога швидше, але німці також мають бути готовими до більш довгострокової перспективи.

«Система освіти знаходиться на межі колапсу», — заявила Майке Фіннерн, голова профспілки вчителів Erziehung und Wissenschaft. Відповідальні міністерства тепер мають виконати свої зобов'язання. Нестача вчителів та приміщень була величезною проблемою ще до війни.

Мовних курсів, які пропонуються українським школярам, часто недостатньо, але велика кількість шкіл змушена була скасувати інші курси. За оцінками Німецької асоціації вчителів, зараз у Німеччині не вистачає близько 40 000 вчителів.

Це має особливо сильний вплив у Саксонії: переважна більшість українських школярів навчається в загальноукраїнських класах. Українські класи значною мірою перешкоджають інтеграції, німецькі та українські діти не ладнають між собою.

У зв'язку з тим, що існує величезний дефіцит вчителів німецької мови як другої, дітей навчають українські вчителі, процедура визнання яких ще не завершена, додає видання.

українці, переселенці, біженці, війна


Алексей Ионов, politeka.net





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